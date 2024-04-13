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Буде удар Ірану? Нетаньяху скликає військовий кабінет, а Йорданія закрила небо для літаків

Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав військовий кабінет на тлі загрози удару з боку Ірану. Водночас сусідня Йорданія закрила своє небо для авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel, Axios та Roya News.

Нетаньяху скликав військовий кабінет

За даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху вирішив скликати військовий кабінет, після якого планує провести ширший кабінет безпеки.

Деталей наразі немає, але до цього було відомо, що  Водночас міністр оборони Йоав Галлант провів оцінку з начальником штабу 

Крім того, президент США Джо Байден перервав свої вихідні та вирушив у Вашингтон, щоб обговорити з командою ситуацію на Близькому Сході. Як зазначає американський портал Axios, це може свідчити про те, що атака Ірану відбудеться у найближчі години.

Йорданія закрила небо

Тим часом йорданське ЗМІ Roya News повідомило, що Йорданська комісія з регулювання цивільної авіації оголосила про закриття повітряного простору над країною для всіх рейсів з 22:00 за Києвом.

"Це рішення буде постійно переглядатися і оновлюватися відповідно до розвитку подій", - йдеться у заяві авіаційного регулятора Йорданії.

Йорданія межує з Ізраїлем, тому у разі повітряного удару з боку Ірану, ракети можуть пролітати над її територією.

Чому Іран може атакувати Ізраїль

На початку квітня по столиці Сирії було завдано ракетного удару, в результаті якого була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два високопоставлені генерали.

Іран звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь.Західні ЗМІ писали, що удар Ірану може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ІзраїльІранИордания