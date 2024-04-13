RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет удар Ирана? Нетаньяху созывает военный кабинет, а Иордания закрыла небо для самолетов

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет на фоне угрозы удара со стороны Ирана. В то же время соседняя Иордания закрыла свое небо для авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel, Axios и Roya News.

Нетаньяху созвал военный кабинет

По данным израильских СМИ, Нетаньяху решил созвать военный кабинет, после которого планирует провести более широкий кабинет безопасности.

Деталей пока нет, но до этого было известно, что В то же время, министр обороны Йоав Галлант провел оценку с начальником штаба

Кроме того президент США Джо Байден прервал свои выходные и отправился в Вашингтон, чтобы обсудить с командой ситуацию на Ближнем Востоке. Как отмечает американский портал Axios, это может свидетельствовать о том, что атака Ирана произойдет в ближайшие часы.

Иордания закрыла небо

Тем временем иорданское СМИ Roya News сообщило, что Иорданская комиссия по регулированию гражданской авиации объявила о закрытии воздушного пространства над страной для всех рейсов с 22:00 по Киеву.

"Это решение будет постоянно пересматриваться и обновляться в соответствии с развитием событий", - говорится в заявлении авиационного регулятора Иордании.

Иордания граничит с Израилем, поэтому в случае воздушного удара со стороны Ирана ракеты могут пролетать над ее территорией.

В Израиле подняли в небо премьерский самолет

Данные Flight Radar говорят о том, что в небо подняли израильский государственный самолет, построенный для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако этот борт никогда не использовался официально.

Как пишет Times of Israel, этот шаг сделан на фоне повышенной тревоги в Израиле по поводу нападения со стороны Ирана.

Почему Иран может атаковать Израиль

В начале апреля по столице Сирии был нанесен ракетный удар, в результате которого было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два высокопоставленных генерала.

Иран обвинил в нападении Израиль и пообещал "жестокий" ответ. Западные СМИ писали, что удар Ирана может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, США фиксируются перемещением оружия на территории Ирана.

Подробнее о причинах конфликта – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИранИордания