Будет удар Ирана? Нетаньяху созывает военный кабинет, а Иордания закрыла небо для самолетов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет на фоне угрозы удара со стороны Ирана. В то же время соседняя Иордания закрыла свое небо для авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel, Axios и Roya News.
По данным израильских СМИ, Нетаньяху решил созвать военный кабинет, после которого планирует провести более широкий кабинет безопасности.
Деталей пока нет, но до этого было известно, что В то же время, министр обороны Йоав Галлант провел оценку с начальником штаба
Кроме того президент США Джо Байден прервал свои выходные и отправился в Вашингтон, чтобы обсудить с командой ситуацию на Ближнем Востоке. Как отмечает американский портал Axios, это может свидетельствовать о том, что атака Ирана произойдет в ближайшие часы.
Тем временем иорданское СМИ Roya News сообщило, что Иорданская комиссия по регулированию гражданской авиации объявила о закрытии воздушного пространства над страной для всех рейсов с 22:00 по Киеву.
"Это решение будет постоянно пересматриваться и обновляться в соответствии с развитием событий", - говорится в заявлении авиационного регулятора Иордании.
Иордания граничит с Израилем, поэтому в случае воздушного удара со стороны Ирана ракеты могут пролетать над ее территорией.
Данные Flight Radar говорят о том, что в небо подняли израильский государственный самолет, построенный для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако этот борт никогда не использовался официально.
Как пишет Times of Israel, этот шаг сделан на фоне повышенной тревоги в Израиле по поводу нападения со стороны Ирана.
В начале апреля по столице Сирии был нанесен ракетный удар, в результате которого было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два высокопоставленных генерала.
Иран обвинил в нападении Израиль и пообещал "жестокий" ответ. Западные СМИ писали, что удар Ирана может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, США фиксируются перемещением оружия на территории Ирана.
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