До +31 і без опадів: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 13 серпня, буде теплою, місцями до +31 градусу. Найтепліше буде на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Синоптики передбачають мінливу хмарність, переважно без опадів. Температура ж буде різною у регіонах:
У Києві сьогодні опадів не прогнозується. Вітер з північного заходу буде помірним, але вночі та вранці може посилюватися. Вдень у столиці буде тепло +23…+25, ближче до ночі температура знизиться до +14 градусів.
Нещодавно синоптики дали прогноз на цей тиждень в Україні. За їхніми даними до 18 серпня Україну знову накриє спека до +40 градусів.
Раніше ми розповідали чи може спека в Україні погіршити енергетичну ситуацію в Україні.
Також ми розповіли як на температуру в країні може вплинути тепле повітря африканського походження. А за попередніми розрахунками Укргідрометцентру , суттєвого зниження температури до кінця серпня не очікується.
Окрім цього нагадаємо, що синоптики не виключають ще однієї хвилі спеки до кінця літа.