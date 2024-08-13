До +31 і без опадів: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні

Нещодавно синоптики дали прогноз на цей тиждень в Україні. За їхніми даними до 18 серпня Україну знову накриє спека до +40 градусів.

Раніше ми розповідали чи може спека в Україні погіршити енергетичну ситуацію в Україні.

Також ми розповіли як на температуру в країні може вплинути тепле повітря африканського походження. А за попередніми розрахунками Укргідрометцентру , суттєвого зниження температури до кінця серпня не очікується.

Окрім цього нагадаємо, що синоптики не виключають ще однієї хвилі спеки до кінця літа.