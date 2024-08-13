До +31 и без осадков: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине

Недавно синоптики дали прогноз на текущую неделю в Украине. По их данным, до 18 августа Украину снова накроет жара до +40 градусов.

Ранее мы рассказывали, может ли жара в Украине ухудшить энергетическую ситуацию в Украине.

Также мы рассказали, как на температуру в стране может повлиять теплый воздух африканского происхождения. А по предварительным расчетам Укргидрометцентра, существенного понижения температуры до конца августа не ожидается.

Кроме этого, напомним, что синоптики не исключают еще одной волны жары до конца лета.