До +31 і без опадів: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 13 серпня, буде теплою, місцями до +31 градусу. Найтепліше буде на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У Києві сьогодні опадів не прогнозується. Вітер з північного заходу буде помірним, але вночі та вранці може посилюватися. Вдень у столиці буде тепло +23…+25, ближче до ночі температура знизиться до +14 градусів.

Синоптики передбачають мінливу хмарність, переважно без опадів. Температура ж буде різною у регіонах:

Погода в Україні

Нещодавно синоптики дали прогноз на цей тиждень в Україні. За їхніми даними до 18 серпня Україну знову накриє спека до +40 градусів.

Раніше ми розповідали чи може спека в Україні погіршити енергетичну ситуацію в Україні.

Також ми розповіли як на температуру в країні може вплинути тепле повітря африканського походження. А за попередніми розрахунками Укргідрометцентру , суттєвого зниження температури до кінця серпня не очікується.

Окрім цього нагадаємо, що синоптики не виключають ще однієї хвилі спеки до кінця літа.