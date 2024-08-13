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До +31 і без опадів: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

Україна, Вівторок 13 серпня 2024 07:00
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До +31 і без опадів: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: погода в Україна 13 серпня буде хмарною, але без опадів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні сьогодні, 13 серпня, буде теплою, місцями до +31 градусу. Найтепліше буде на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики передбачають мінливу хмарність, переважно без опадів. Температура ж буде різною у регіонах:

  • на заході, в центральних та південних областях буде тепло: +23…+29 градусів;
  • у південних та східних областях вдень буде спекотніше: +24…+31.

Погода у Києві та області

У Києві сьогодні опадів не прогнозується. Вітер з північного заходу буде помірним, але вночі та вранці може посилюватися. Вдень у столиці буде тепло +23…+25, ближче до ночі температура знизиться до +14 градусів.

До +31 і без опадів: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодніФото: погода в Україні на 13 серпня (www.meteo.gov.ua)

Погода в Україні

Нещодавно синоптики дали прогноз на цей тиждень в Україні. За їхніми даними до 18 серпня Україну знову накриє спека до +40 градусів.

Раніше ми розповідали чи може спека в Україні погіршити енергетичну ситуацію в Україні.

Також ми розповіли як на температуру в країні може вплинути тепле повітря африканського походження. А за попередніми розрахунками Укргідрометцентру , суттєвого зниження температури до кінця серпня не очікується.

Окрім цього нагадаємо, що синоптики не виключають ще однієї хвилі спеки до кінця літа.

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