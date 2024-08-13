ua en ru
Вт, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

До +31 и без осадков: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня

Украина, Вторник 13 августа 2024 07:00
UA EN RU
До +31 и без осадков: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: погода в Украине 13 августа будет облачной, но без осадков (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине сегодня, 13 августа, будет теплой, местами до +31 градуса. Теплее всего будет на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура же будет разной в регионах:

  • на западе, в центральных и южных областях будет тепло: +23…+29 градусов;
  • в южных и восточных областях днем будет жарче: +24…+31.

Погода в Киеве и области

В Киеве сегодня осадков не прогнозируется. Ветер с северо-запада будет умеренным, но ночью и утром может усиливаться. Днем в столице будет тепло +23...+25, ближе к ночи температура снизится до +14 градусов.

До +31 и без осадков: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодняФото: погода в Украине на 13 августа (www.meteo.gov.ua)

Погода в Украине

Недавно синоптики дали прогноз на текущую неделю в Украине. По их данным, до 18 августа Украину снова накроет жара до +40 градусов.

Ранее мы рассказывали, может ли жара в Украине ухудшить энергетическую ситуацию в Украине.

Также мы рассказали, как на температуру в стране может повлиять теплый воздух африканского происхождения. А по предварительным расчетам Укргидрометцентра, существенного понижения температуры до конца августа не ожидается.

Кроме этого, напомним, что синоптики не исключают еще одной волны жары до конца лета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Украинские военные расширяют контроль над населенными пунктами Курской области, - ISW
Украинские военные расширяют контроль над населенными пунктами Курской области, - ISW
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев