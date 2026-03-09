Буде сухо та тепло до +17: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.

Саме від переходу кліматичних показників через певні позначки залежить настання метеорологічної весни, яка часто приходить зовсім не в перший день березня.