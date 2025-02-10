Буде сухо та морозно. Синоптик дала прогноз погоди на 11 лютого

За даними синоптика, завтра в Україні вночі очікується до -12 градусів, а вдень до -6 градусів. Однак на півдні та заході впродовж дня потепліє до 3 тепла. На Закарпатті вдень очікується до 7 градусів тепла.

Опадів в Україні не буде скрізь, на це впливає антициклон.

Погода у Києві

У Києві у вівторок також передбачається суха морозна погода з температурою повітря вночі до -9 градусів, а вдень від -4 до -2 градусів.

Діденко уточнила, що найближчими днями морози ще триватимуть, з невеликими коливаннями. Сніг ймовірний у кінці тижня.

Раніше ми писали про те, що на погоду в Україні впливає зараз потужний антициклон.

Детально про те, якою буде погода в Україні найближчого робочого тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.