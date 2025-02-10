Будет сухо и морозно. Синоптик дала прогноз погоды на 11 февраля

По данным синоптика, завтра в Украине ночью ожидается до -12 градусов, а днем до -6 градусов. Однако на юге и западе в течение дня потеплеет до 3 тепла. На Закарпатье днем ожидается до 7 градусов тепла.

Осадков в Украине не будет везде, на это влияет антициклон.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник также предполагается сухая морозная погода с температурой воздуха ночью до -9 градусов, а днем от -4 до -2 градусов.

Диденко уточнила, что в ближайшие дни морозы еще продлятся, с небольшими колебаниями. Снег вероятен в конце недели.

Ранее мы писали о том, что на погоду в Украине влияет сейчас мощный антициклон.

Подробно о том, какой будет погода в Украине на ближайшей рабочей неделе - читайте в материале РБК-Украина.