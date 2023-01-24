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Буде сонячно, але є одне "але". Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 24 січня, в Україні опадів не передбачається. Крім того, якщо обійдеться без туману, то очікується навіть сонце з проясненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Вітер

"Вітер вгомонився, буде східного та північно-східного напрямку, невеликий, хіба що на південному сході, в Приазов'ї, ще рвучкий", - розповіла Діденко.

Температура повітря

Впродовж дня в більшості областей України -1...+3 градусів, на Закарпатті та півдні Криму - +4...+8 градусів.

Погода в Києві

  • протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться поблизу нуля, надвечір 0...-2 градусів;
  • буде слизько, ожеледиця;
  • опадів не передбачається, можливі прояснення.

Як повідомлялось, в Києві встановлено новий температурний рекорд. Так, 18 січня вперше за 143 роки температура в столиці склала +7,3°С, що відповідає погоді початку квітня.

Нагадаємо, у Києві з початку січня 2023 року оновлено вже 16 температурних рекордів. Це більше, ніж за весь 2022 рік. Зокрема, за весь минулий рік у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів.

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Погода