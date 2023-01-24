Буде сонячно, але є одне "але". Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Сьогодні, 24 січня, в Україні опадів не передбачається. Крім того, якщо обійдеться без туману, то очікується навіть сонце з проясненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Впродовж дня в більшості областей України -1...+3 градусів, на Закарпатті та півдні Криму - +4...+8 градусів.

"Вітер вгомонився, буде східного та північно-східного напрямку, невеликий, хіба що на південному сході, в Приазов'ї, ще рвучкий", - розповіла Діденко.

Як повідомлялось, в Києві встановлено новий температурний рекорд. Так, 18 січня вперше за 143 роки температура в столиці склала +7,3°С, що відповідає погоді початку квітня.

Нагадаємо, у Києві з початку січня 2023 року оновлено вже 16 температурних рекордів. Це більше, ніж за весь 2022 рік. Зокрема, за весь минулий рік у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.