Будет солнечно, но есть одно "но". Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Сегодня, 24 января, в Украине осадков не предполагается. Кроме того, если обойдется без тумана, ожидается даже солнце с прояснениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

В течение дня в большинстве областей Украины -1...+3 градусов, в Закарпатье и юге Крыма - +4...+8 градусов.

"Ветер угомонился, будет восточного и северо-восточного направления, небольшой, разве что на юго-востоке, в Приазовье, еще порывистый", - рассказала Диденко.

Как сообщалось, в Киеве установлен новый температурный рекорд. Так, 18 января впервые за 143 года температура в столице составила +7,3°С, что соответствует погоде начала апреля.

Напомним, в Киеве с начала января 2023 года обновлено уже 16 температурных рекордов. В частности, за весь прошлый год в Киеве было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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