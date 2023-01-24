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Будет солнечно, но есть одно "но". Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 24 января, в Украине осадков не предполагается. Кроме того, если обойдется без тумана, ожидается даже солнце с прояснениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Ветер

"Ветер угомонился, будет восточного и северо-восточного направления, небольшой, разве что на юго-востоке, в Приазовье, еще порывистый", - рассказала Диденко.

Температура воздуха

В течение дня в большинстве областей Украины -1...+3 градусов, в Закарпатье и юге Крыма - +4...+8 градусов.

Погода в Киеве

  • в течение дня столбики термометров будут колебаться вблизи нуля, к вечеру 0...-2 градусов;
  • будет скользко, гололедица;
  • осадков не предполагается, возможны прояснения.

Как сообщалось, в Киеве установлен новый температурный рекорд. Так, 18 января впервые за 143 года температура в столице составила +7,3°С, что соответствует погоде начала апреля.

Напомним, в Киеве с начала января 2023 года обновлено уже 16 температурных рекордов. В частности, за весь прошлый год в Киеве было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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Погода