Буде сонячно, але є одне "але". Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні, 24 січня, в Україні опадів не передбачається. Крім того, якщо обійдеться без туману, то очікується навіть сонце з проясненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні Вітер "Вітер вгомонився, буде східного та північно-східного напрямку, невеликий, хіба що на південному сході, в Приазов'ї, ще рвучкий", - розповіла Діденко. Температура повітря Впродовж дня в більшості областей України -1...+3 градусів, на Закарпатті та півдні Криму - +4...+8 градусів. Погода в Києві протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться поблизу нуля, надвечір 0...-2 градусів;

буде слизько, ожеледиця;

опадів не передбачається, можливі прояснення.