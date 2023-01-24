Будет солнечно, но есть одно "но". Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)

Сегодня, 24 января, в Украине осадков не предполагается. Кроме того, если обойдется без тумана, ожидается даже солнце с прояснениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине Ветер "Ветер угомонился, будет восточного и северо-восточного направления, небольшой, разве что на юго-востоке, в Приазовье, еще порывистый", - рассказала Диденко. Температура воздуха В течение дня в большинстве областей Украины -1...+3 градусов, в Закарпатье и юге Крыма - +4...+8 градусов. Погода в Киеве в течение дня столбики термометров будут колебаться вблизи нуля, к вечеру 0...-2 градусов;

будет скользко, гололедица;

осадков не предполагается, возможны прояснения.