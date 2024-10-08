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Не буде на "Рамштайні"? Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини. Це пов'язано з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"З огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон", президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини і Анголи", - сказано у повідомленні.

Він залишиться у США для того, щоб проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон". А також буде оцінювати наслідки урагану "Гелен" на південному сході країни.

Візит Байдена на "Рамштайн"

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, президент США Джо Байден мав вирушити до Німеччини, де зустрінеться з лідерами союзних країн, а також візьме участь у засіданні чергової зустрічі в форматі "Рамштайн". Засідання у форматі "Рамштайн" було заплановано на 12 жовтня. Він мав очолювати це засідання.

Ймовірно тепер Байден не буде присутній у Німеччині через ураган.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" - це серія міжнародних зустрічей міністрів оборони, метою яких є координація військової допомоги Україні проти російської агресії. Названий на честь авіабази в Німеччині, де вперше відбулася зустріч у квітні 2022 року. У ньому беруть участь десятки країн, включаючи членів НАТО та нейтральні держави. Деякі країни надають військову допомогу, інші підтримують гуманітарно або політично.

 

Зазвичай у зустрічах беруть участь міністри оборони країн-партнерів. Однак у вересні форум особисто відвідав президент Володимир Зеленський.

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