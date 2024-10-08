RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Не будет на "Рамштайне"? Байден отложил поездку в Германию из-за урагана

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию. Это связано с ураганом "Милтон", который в ближайшее время поразит Флориду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу", - говорится в сообщении.

Он останется в США для того, чтобы проконтролировать подготовку к урагану "Милтон". Также будет оценивать последствия урагана "Гелен" на юго-востоке страны.

Визит Байдена на "Рамштайн"

Напомним, в четверг, 10 октября президент США Джо Байден должен был отправиться в Германию, где встретится с лидерами союзных стран, а также примет участие в заседании очередной встречи в формате "Рамштайн". Заседание в формате "Рамштайн" запланировано на 12 октября. Он должен был возглавлять это заседание.

Вероятно, теперь Байден не будет присутствовать в Германии из-за урагана.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" – это серия международных встреч министров обороны, целью которых является координация военной помощи Украине против российской агрессии. Назван в честь авиабазы в Германии, где впервые прошла встреча в апреле 2022 года. В нем принимают участие десятки стран, включая членов НАТО и нейтральные государства. Некоторые страны оказывают военную помощь, другие поддерживают гуманитарно или политически.

 

Обычно во встречах принимают участие министры обороны стран-партнеров. Однако в сентябре форум лично посетил президент Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденВстреча РамштайнВойна в Украине