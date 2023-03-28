Не буде легкою здобиччю: експерт оцінив шанси росіян захопити Авдіївку

За словами аналітика, росіяни за весь період штурмових дій не змогли якось кардинально змінити своє положення стосовно того, що відбувалося три-чотири роки тому. Однак на північному напрямку окупантам вдалося перерізати трасу Н-20 по Красногорівці та Кам'янці.

"Біля Красногорівки зараз там точаться бої. Фактично вони намагаються саме з півночі зайти в північну локацію в Авдіївці і перерізати безпосередньо трасу 0542 - основну логістичну артерію на Орлівку", - пояснив він.

Саме просування росіян на півночі, як зазначає Коваленко, здалося окупаційному командуванню "вікном можливостей" для взяття Авдіївки в оперативне оточення раніше, ніж вдасться захопити Бахмут.

"Вони дійсно будуть намагатися тиснути саме в цьому напрямку, використовуючи вже навіть підрозділи російських регулярних військ. Це можуть бути десантні підрозділи та придана артилерія, яку росіяни значно можуть відправити як підкріплення", - сказав в коментарі РБК-Україна експерт.

Коваленко вважає, що Авдіївка є важливою ціллю для РФ, оскільки після поразок в Бахмуті окупантам потрібно продемонструвати хоч якусь перемогу та згодувати росіянам черговий "інформаційний фаст-фуд".

"А саме Авдіївка їм здається, що буде нібито легкою здобиччю найближчим часом. Хоча місто, яке дев'ятий рік тримає оборону, таким 100% не буде. До того ж там є багато схожих моментів з Бахмутом. Наприклад, якщо заходити з півночі в Авдіївку, то там є також промзона - Авдіївський коксохім. Там є лінії нашої оборони, тож росіяни матимуть там ті самі проблеми з півночі, як мають в Бахмуті, зокрема, міські бої, які вони не зможуть повноцінно вести", - пояснив аналітик.

Тому, як резюмував Коваленко, порівнювати Авдіївку з Бахмутом доречно саме в такому контексті, однак сьогодні можна прогнозувати, що окупанти будуть посилювати тиск саме на це місто.