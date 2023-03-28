Не будет легкой добычей: эксперт оценил шансы россиян захватить Авдеевку

По словам аналитика, россияне за весь период штурмовых действий не смогли как-то кардинально изменить свое положение касательно того, что происходило три-четыре года назад. Однако на северном направлении оккупантам удалось перерезать трассу Н-20 по Красногоровке и Камянке.

"У Красногоровки сейчас там идут бои. Фактически они пытаются именно с севера зайти в северную локацию в Авдеевке и перерезать непосредственно трассу 0542 - основную логистическую артерию на Орловку ", - пояснил он.

Само продвижение россиян на севере, как отмечает Коваленко, показалось оккупационному командованию "окном возможностей" для взятия Авдеевки в оперативное окружение раньше, чем удастся захватить Бахмут.

"Они действительно будут пытаться давить именно в этом направлении, используя уже даже подразделения российских регулярных войск. Это могут быть десантные подразделения и приданая артиллерия, которую россияне значительно могут отправить в качестве подкрепления", - сказал в комментарии РБК-Украина эксперт.

Коваленко считает, что Авдеевка является важной целью для РФ, поскольку после поражений в Бахмуте оккупантам нужно продемонстрировать хоть какую-то победу и скормить россиянам очередной "информационный фаст-фуд".

"А именно Авдеевка им кажется, что будет якобы легкой добычей в ближайшее время. Хотя город, девятый год держащий оборону, таким 100% не будет. К тому же там есть много схожих моментов с Бахмутом. Например, если заходить с севера в Авдеевку, там есть также промзона - Авдеевский коксохим. Там есть линии нашей обороны, поэтому у россиян будут там те же проблемы с севера, что и в Бахмуте, в частности, городские бои, которые они не смогут полноценно вести", - пояснил аналитик.

Поэтому, как резюмировал Коваленко, сравнивать Авдеевку с Бахмутом уместно именно в таком контексте, однако сегодня можно прогнозировать, что оккупанты будут усиливать давление именно на этот город.