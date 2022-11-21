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Буде хорошою новиною. У ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю щодо поставок зброї Україні

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо Ізраїль погодиться постачати Україні озброєння та дозволить країнам НАТО передавати нам зброю, що вироблена ізраїльськими компаніями, це буде дуже гарною новиною для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що раніше Ізраїль заявив про готовність розпочати постачання озброєння Україні, якщо Росія отримає іранські балістичні ракети.

При цьому Ігнат вважає, що РФ поки не отримала ракети від Ірану.

"Не все так просто в самому Ірані, не все так просто взагалі на Близькому Сході", - сказав він.

Речник Повітряних сил також висловився з приводу заяви Ізраїлю.

"Якщо країни НАТО отримають вже від Ізраїлю зелене світло на постачання Україні тої продукції, яка нам потрібна для протидії, то це буде для нас дуже хорошою новиною", - сказав він.

За його словами, Ізраїль має широкий спектр продукції, він є лідером на ринку зброї та технологічного озброєння.

"Не варто анонсувати, що там до чого. Певне коло людей знає, про що там говорити можна. Нам треба готуватися до всього", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км. Також Іран продовжить постачати країні-агресору ударні дрони.

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