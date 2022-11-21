Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине

Отметим, что ранее Израиль заявил о готовности начать поставки вооружения Украине, если Россия получит иранские баллистические ракеты.

При этом Игнат считает, что РФ пока не получила ракеты от Ирана.

"Не все так просто в самом Иране, не все так просто вообще на Ближнем Востоке", - сказал он.

Спикер Воздушных сил также высказался по поводу заявления Израиля.

"Если страны НАТО получат уже от Израиля зеленый свет на поставку Украине той продукции, которая нам нужна для противодействия, это будет для нас очень хорошей новостью", - сказал он.

По его словам, у Израиля есть широкий спектр продукции, он является лидером на рынке оружия и технологического вооружения.

"Не стоит анонсировать, что там к чему. Определенный круг людей знает, о чем там говорить можно. Нам нужно готовиться ко всему", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Россия договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км. Также Иран продолжит поставлять стране-агрессору ударные дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.