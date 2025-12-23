"Буде гірше": прем'єр Італії дала прогноз на 2026 рік

Джорджія Мелоні у вівторок, 23 грудня, звернулася до співробітників свого офісу в палаці Чігі в Римі з теплими словами напередодні Різдва, закликавши їх добре відпочити під час свят, адже наступний рік обіцяє бути ще складнішим.

"Я вас люблю. Ми як одна родина, і весь рік боремося разом", - сказала Мелоні соратникам.

Прем’єрка додала, що минулий рік був важким для всіх, однак 2026-й обіцяє бути ще складнішим. Таким чином, Джорджія Мелоні закликала співробітників свого офісу скористатися святковим відпочинком, щоб відновити сили та продовжувати ефективно працювати для країни.

Мелоні наголосила, що перед урядом стоять важливі виклики і завдання, і лише згуртована робота команди дозволить успішно відповідати на потреби "цієї надзвичайної нації". Святкове звернення Мелоні підкреслило цінність колективної праці та підтримки серед співробітників прем’єрського офісу.