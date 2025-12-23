ua en ru
"Буде гірше": прем'єр Італії дала прогноз на 2026 рік

Італія, Вівторок 23 грудня 2025 19:52
"Буде гірше": прем'єр Італії дала прогноз на 2026 рік
Автор: Оксана Гапончук

Прем’єр Італії Джорджія Мелоні попередила співробітників, що після важкого 2025 року 2026-й стане ще складнішим і вимагатиме від усіх максимальних зусиль.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказала Джорджія Мелоні під час зустрічі зі своїми співробітниками напередодні Різдва, пише ANSA.

Джорджія Мелоні у вівторок, 23 грудня, звернулася до співробітників свого офісу в палаці Чігі в Римі з теплими словами напередодні Різдва, закликавши їх добре відпочити під час свят, адже наступний рік обіцяє бути ще складнішим.

"Я вас люблю. Ми як одна родина, і весь рік боремося разом", - сказала Мелоні соратникам.

Прем’єрка додала, що минулий рік був важким для всіх, однак 2026-й обіцяє бути ще складнішим. Таким чином, Джорджія Мелоні закликала співробітників свого офісу скористатися святковим відпочинком, щоб відновити сили та продовжувати ефективно працювати для країни.

Мелоні наголосила, що перед урядом стоять важливі виклики і завдання, і лише згуртована робота команди дозволить успішно відповідати на потреби "цієї надзвичайної нації". Святкове звернення Мелоні підкреслило цінність колективної праці та підтримки серед співробітників прем’єрського офісу.

Підтримка України Італією

Нагадаємо, що італійська політика 2025 року характеризувалася сильними внутрішніми суперечностями - між урядом і опозицією, а також усередині правлячої коаліції.

Дійсно, ще рік тому Мелоні активно виступала за зміцнення обороноздатності Києва, підписувала угоди про поставки систем ППО та неодноразово закликала партнерів збільшувати допомогу.

Однак у 2024-2025 роках у коаліції почали з’являтися перші ознаки розламу, зокрема між партією Мелоні та більш скептично налаштованими "Лігою" та частиною політиків "Вперед, Італія".

Не дивно, що у коаліційному уряді Джорджії Мелоні посилюється напруження через питання продовження підтримки України в 2026 році.

До речі, нещодавно прем’єр Італії Джорджія Мелоні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі натякнула на "болючі поступки" для України та підтримала поспішний старт переговорів США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував формування 12-го пакета військової підтримки для України.

