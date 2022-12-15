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Не будет финалом. Зеленский ответил на предложения остановиться на линии 23 февраля

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Киев, Четверг 15 декабря 2022 16:27
Не будет финалом. Зеленский ответил на предложения остановиться на линии 23 февраля Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Если Украина остановится на освобождении территорий, которые были под ее контролем еще 23 февраля, то это не будет финалом войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Economist.

"Это не было бы финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности. У нас был Будапештский меморандум. Мне сказали: "Не бойтесь, все хорошо, ядерного оружия нет. И это правильный путь, и весь мир туда идет". Но весь мир не пришел, как мы видим", - подчеркнул глава государства, комментируя предложения об урегулировании на линии 23 февраля.

Он напомнил, что Украина обменяла свое ядерное оружие на гарантии безопасности, которые не сработали.

"Почему только Украина платит такую высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но платим только мы", - добавил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь США Энтони Блинкен заявлял о том, что его страна сосредоточена на помощи Украине вернуть территории, которые были оккупированы Россией после 24 февраля.

При этом, отвечая на вопрос о намерении нашей страны вернуть Крым, он подчеркнул, что украинцы сами принимают решения о том, куда хотят пойти.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Украина исключает любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности.

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