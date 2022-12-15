Не будет финалом. Зеленский ответил на предложения остановиться на линии 23 февраля

Если Украина остановится на освобождении территорий, которые были под ее контролем еще 23 февраля, то это не будет финалом войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Economist .

"Это не было бы финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности. У нас был Будапештский меморандум. Мне сказали: "Не бойтесь, все хорошо, ядерного оружия нет. И это правильный путь, и весь мир туда идет". Но весь мир не пришел, как мы видим", - подчеркнул глава государства, комментируя предложения об урегулировании на линии 23 февраля.

Он напомнил, что Украина обменяла свое ядерное оружие на гарантии безопасности, которые не сработали.

"Почему только Украина платит такую высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но платим только мы", - добавил он.