"Буде дуже важко": Трамп натякнув, що Україна може не повернути частину територій

За 11 років війни з Росією Україна втратила багато територій і повернути їх буде дуже складно. Зокрема, це стосується Криму.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
Журналіст запитав Трампа, чи він все ще погоджується з тим, що Україна повинна віддати якусь територію Росії, щоб досягти миру.
"Ну, це залежить від того, яку територію. Вони воювали, вони втратили багато територій. І ми отримаємо, ми зробимо все можливе, працюючи з Україною. Ми зробимо все, що в наших силах. Але вони втратили багато території", - відповів американський президент.
Трамп вкотре повторив, що Крим "був переданий Росії" за президентства Барака Обами.
"Це не має нічого спільного зі мною, Крим. Це було 11 років тому за Обами. І вони прийняли рішення. Не було жодного пострілу. Не було ніяких боїв. Не було нічого. Вони просто передали його. Тепер вони кажуть: "А чи можете ви його повернути?". Я думаю, що це буде дуже важко зробити. Я думаю, що це буде дуже важко зробити. Це було зроблено Бараком Обамою, коли він був президентом, а не Дональдом Трампом", - зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно видання The Washington Post написало, що США планують представити свої пропозиції для мирної угоди між Україною та Росією.
Зокрема, йшлося про те, що США можуть визнати Крим російським.Також Вашингтон нібито пропонує скасувати антиросійські санкції. На заміну Росія повинна буде припинити всі бойові дії, що означатиме фактичне заморожування війни.
Однак президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які розмови про Крим, ЗАЕС і НАТО - це спекуляції, позаяк безумовне припинення вогню є першою необхідною умовою для початку будь-яких змістовних переговорів України з Росією.
У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що публічна відмова Зеленського визнавати Крим російським нібито шкодить мирним переговорам.
За його словами, ситуація для України важка, і якщо не буде миру, то через три роки "можна втратити всю країну".
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