"Будет очень сложно": Трамп намекнул, что Украина может не вернуть часть территорий

За 11 лет войны с Россией Украина потеряла много территорий и вернуть их будет очень сложно. В частности, это касается Крыма.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
Журналист спросил Трампа, согласен ли он все еще с тем, что Украина должна отдать какую-то территорию России, чтобы достичь мира.
"Ну, это зависит от того, какую территорию. Они воевали, они потеряли много территорий. И мы получим, мы сделаем все возможное, работая с Украиной. Мы сделаем все, что в наших силах. Но они потеряли много территории", - ответил американский президент.
Трамп в очередной раз повторил, что Крым "был передан России" при президентстве Барака Обамы.
"Это не имеет ничего общего со мной, Крым. Это было 11 лет назад при Обаме. И они приняли решение. Не было ни одного выстрела. Не было никаких боев. Не было ничего. Они просто передали его. Теперь они говорят: "А можете ли вы его вернуть?". Я думаю, что это будет очень трудно сделать. Я думаю, что это будет очень трудно сделать. Это было сделано Бараком Обамой, когда он был президентом, а не Дональдом Трампом", - отметил он.
Напомним, недавно издание The Washington Post написало, что США планируют представить свои предложения для мирного соглашения между Украиной и Россией.
В частности, речь шла о том, что США могут признать Крым российским, также Вашингтон якобы предлагает отменить антироссийские санкции. На замену Россия должна будет прекратить все боевые действия, что будет означать фактическое замораживание войны.
Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые разговоры о Крыме, ЗАЭС и НАТО - это спекуляции, поскольку безусловное прекращение огня является первым необходимым условием для начала любых содержательных переговоров Украины с Россией.
В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что публичный отказ Зеленского признавать Крым российским якобы вредит мирным переговорам.
По его словам, ситуация для Украины тяжелая, и если не будет мира, то через три года "можно потерять всю страну".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.