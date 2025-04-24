"Будет очень сложно": Трамп намекнул, что Украина может не вернуть часть территорий

Журналист спросил Трампа, согласен ли он все еще с тем, что Украина должна отдать какую-то территорию России, чтобы достичь мира.

"Ну, это зависит от того, какую территорию. Они воевали, они потеряли много территорий. И мы получим, мы сделаем все возможное, работая с Украиной. Мы сделаем все, что в наших силах. Но они потеряли много территории", - ответил американский президент.

Трамп в очередной раз повторил, что Крым "был передан России" при президентстве Барака Обамы.

"Это не имеет ничего общего со мной, Крым. Это было 11 лет назад при Обаме. И они приняли решение. Не было ни одного выстрела. Не было никаких боев. Не было ничего. Они просто передали его. Теперь они говорят: "А можете ли вы его вернуть?". Я думаю, что это будет очень трудно сделать. Я думаю, что это будет очень трудно сделать. Это было сделано Бараком Обамой, когда он был президентом, а не Дональдом Трампом", - отметил он.