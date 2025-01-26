Буде дуже тепло. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Сильні вітри у Каліфорнії

Днями південна Каліфорнія переживала сильні вітри Санта-Ана, що сприяли виникненню нових лісових пожеж, зокрема в Лос-Анджелесі та Сан-Дієго.

Вітри досягали швидкості до 96 км/год, і за прогнозами, сильні пориви триватимуть ще кілька днів. Через низьку вологість та сухі умови існує високий ризик швидкого поширення пожеж.

Метеорологи попереджають про "особливо небезпечну ситуацію" з можливістю вибухового росту пожеж, а також про загрозу для здоров’я через токсичне повітря. Місцева влада підготувалась до нових спалахів пожеж, мобілізуючи ресурси для швидкої реакції.

Нагадаємо, лісові пожежі в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, знищили тисячі будинків. Кількість загиблих зросла до 10. Канада допомагає Сполученим Штатам Америки боротися з лісовими пожежами на півдні Каліфорнії. Залучають техніку, пожежників та військових. Також свою допомогу у приборканні НП запропонував США і президент України Володимир Зеленський.

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