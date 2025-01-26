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Будет очень тепло. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптик рассказала о погоде 27 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 27 января, будет весенняя погода. В некоторых регионах днем ожидается до +13 градусов!

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"27 января в Украине осадков не предвидится. А предполагается хотя и несколько ветреная весенняя погода", - рассказала она.

По словам синоптика, температура воздуха будет повышаться.

"В понедельник она в течение дня составит +5...+11 градусов, а в западных областях Украины и в южной части +8...+13 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве в понедельник будет без осадков, ветер южный порывистый и тепло, днем до +7...+9 градусов.

Сильные ветры в Калифорнии

На днях южная Калифорния переживала сильные ветры Санта-Ана, которые способствовали возникновению новых лесных пожаров, в частности в Лос-Анджелесе и Сан-Диего.

Ветры достигали скорости до 96 км/ч, и по прогнозам, сильные порывы будут продолжаться еще несколько дней. Из-за низкой влажности и сухих условий существует высокий риск быстрого распространения пожаров.

Метеорологи предупреждают об "особо опасной ситуации" с возможностью взрывного роста пожаров, а также об угрозе для здоровья из-за токсичного воздуха. Местные власти подготовились к новым вспышкам пожаров, мобилизуя ресурсы для быстрой реакции.

Напомним, лесные пожары в Лос-Анджелесе, Калифорния, уничтожили тысячи домов. Количество погибших возросло до 10. Канада помогает Соединенным Штатам Америки бороться с лесными пожарами на юге Калифорнии. Привлекают технику, пожарных и военных. Также свою помощь в укрощении ЧП предложил США и президент Украины Владимир Зеленский.

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