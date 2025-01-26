ua en ru
Нд, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Буде дуже тепло. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Україна, Неділя 26 січня 2025 14:21
UA EN RU
Буде дуже тепло. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні Фото: синоптик розповіла про погоду 27 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 27 січня, буде весняна погода. В деяких регіонах вдень очікується до +13 градусів!

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"27 січня в Україні опадів не передбачається. А передбачається хоча й дещо вітряна весняна погода", - розповіла вона.

За словами синоптика, температура повітря буде підвищуватись.

"У понеділок вона протягом дня становитиме +5...+11 градусів, а в західних областях України та в південній частині +8...+13 градусів", - зазначила Діденко.

У Києві в понеділок буде без опадів, вітер південний рвучкий та тепло, вдень до +7...+9 градусів.

Сильні вітри у Каліфорнії

Днями південна Каліфорнія переживала сильні вітри Санта-Ана, що сприяли виникненню нових лісових пожеж, зокрема в Лос-Анджелесі та Сан-Дієго.

Вітри досягали швидкості до 96 км/год, і за прогнозами, сильні пориви триватимуть ще кілька днів. Через низьку вологість та сухі умови існує високий ризик швидкого поширення пожеж.

Метеорологи попереджають про "особливо небезпечну ситуацію" з можливістю вибухового росту пожеж, а також про загрозу для здоров’я через токсичне повітря. Місцева влада підготувалась до нових спалахів пожеж, мобілізуючи ресурси для швидкої реакції.

Нагадаємо, лісові пожежі в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, знищили тисячі будинків. Кількість загиблих зросла до 10. Канада допомагає Сполученим Штатам Америки боротися з лісовими пожежами на півдні Каліфорнії. Залучають техніку, пожежників та військових. Також свою допомогу у приборканні НП запропонував США і президент України Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Українські воїни повторно уразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області
Українські воїни повторно уразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ