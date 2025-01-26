Будет очень тепло. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

В понедельник, 27 января, будет весенняя погода. В некоторых регионах днем ожидается до +13 градусов!

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"27 января в Украине осадков не предвидится. А предполагается хотя и несколько ветреная весенняя погода", - рассказала она.

По словам синоптика, температура воздуха будет повышаться.

"В понедельник она в течение дня составит +5...+11 градусов, а в западных областях Украины и в южной части +8...+13 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве в понедельник будет без осадков, ветер южный порывистый и тепло, днем до +7...+9 градусов.