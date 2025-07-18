"Буде болісно для росіян": у Польщі відреагували на нові нафтові санкції ЄС

Польща вважає, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде відчутним для російської економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра європейських справ Польщі Адама Шлапка перед початком засідання Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі.
На думку Шлапка, цей пакет санкцій ЄС проти Росії буде працювати безсумнівно.
"І це є надзвичайно важким для російської сторони. Якщо ми пов'яжемо це з газопроводом Nord Stream, я думаю, це справді буде болісно для росіян", - пояснив він.
Міністр також наголосив, що найважливіший елемент цього пакета - це обмеження ціни на нафту, бо без цього він був би значно слабшим.
"Тому що російський потенціал і їхній економічний потенціал виходять з досить примітивної економіки, яка базується лише на експорті практично необроблених корисних копалин. І вони заробляють головним чином на такій нафті та на такому газі", - сказав Шлапка.
Водночас, за його словами, кожен крок, що зменшує можливість продажу РФ своїх енергетичних ресурсів, є дуже важливим з точки зору європейської безпеки.
"Тому, наприклад, дорожня карта відмови від енергетичних ресурсів Росії є надзвичайно важливою. І те, що Комісія поставила це питання на порядок денний, є результатом нашої дуже важкої роботи та переконування, що Росія є загрозою і залишатиметься нею доти, доки ми в неї купуватимемо енергетичні ресурси", - підсумував міністр.
Зауважимо, що станом на зараз санкції проти Росії стали одним з головних інструментів міжнародного тиску, спрямованих на обмеження її економічних можливостей країни-терориста.
Вони охоплюють різні сфери, включаючи:
Раніше ми зазначали, що раніше сьогодні, 18 липня, посли країн-членів ЄС домовились про 18-й пакет санкцій проти Росії.
Варто додати, що 18-й пакет санкцій Європейська комісія представила ще 10 червня, але Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати його через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ.
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