"Буде болісно для росіян": у Польщі відреагували на нові нафтові санкції ЄС

На думку Шлапка, цей пакет санкцій ЄС проти Росії буде працювати безсумнівно.

"І це є надзвичайно важким для російської сторони. Якщо ми пов'яжемо це з газопроводом Nord Stream, я думаю, це справді буде болісно для росіян", - пояснив він.

Міністр також наголосив, що найважливіший елемент цього пакета - це обмеження ціни на нафту, бо без цього він був би значно слабшим.

"Тому що російський потенціал і їхній економічний потенціал виходять з досить примітивної економіки, яка базується лише на експорті практично необроблених корисних копалин. І вони заробляють головним чином на такій нафті та на такому газі", - сказав Шлапка.

Водночас, за його словами, кожен крок, що зменшує можливість продажу РФ своїх енергетичних ресурсів, є дуже важливим з точки зору європейської безпеки.

"Тому, наприклад, дорожня карта відмови від енергетичних ресурсів Росії є надзвичайно важливою. І те, що Комісія поставила це питання на порядок денний, є результатом нашої дуже важкої роботи та переконування, що Росія є загрозою і залишатиметься нею доти, доки ми в неї купуватимемо енергетичні ресурси", - підсумував міністр.