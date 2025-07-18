"Будет болезненно для россиян": в Польше отреагировали на новые нефтяные санкции ЕС

По мнению Шлапка, этот пакет санкций ЕС против России будет работать несомненно.

"И это является чрезвычайно тяжелым для российской стороны. Если мы свяжем это с газопроводом Nord Stream, я думаю, это действительно будет болезненно для россиян", - пояснил он.

Министр также отметил, что важнейший элемент этого пакета - это ограничение цены на нефть, потому что без этого он был бы значительно слабее.

"Потому что российский потенциал и их экономический потенциал исходят из достаточно примитивной экономики, которая базируется только на экспорте практически необработанных полезных ископаемых. И они зарабатывают главным образом на такой нефти и на таком газе", - сказал Шлапка.

В то же время, по его словам, каждый шаг, уменьшающий возможность продажи РФ своих энергетических ресурсов, является очень важным с точки зрения европейской безопасности.

"Поэтому, например, дорожная карта отказа от энергетических ресурсов России является чрезвычайно важной. И то, что Комиссия поставила этот вопрос на повестку дня, является результатом нашей очень тяжелой работы и убеждения, что Россия является угрозой и будет оставаться ею до тех пор, пока мы у нее будем покупать энергетические ресурсы", - подытожил министр.