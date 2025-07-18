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"Будет болезненно для россиян": в Польше отреагировали на новые нефтяные санкции ЕС

Фото: министр европейских дел Польши Адам Шлапка (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польша считает, что новый пакет санкций Европейского Союза против России будет ощутимым для российской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра европейских дел Польши Адама Шлапка перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе.

По мнению Шлапка, этот пакет санкций ЕС против России будет работать несомненно.

"И это является чрезвычайно тяжелым для российской стороны. Если мы свяжем это с газопроводом Nord Stream, я думаю, это действительно будет болезненно для россиян", - пояснил он.

Министр также отметил, что важнейший элемент этого пакета - это ограничение цены на нефть, потому что без этого он был бы значительно слабее.

"Потому что российский потенциал и их экономический потенциал исходят из достаточно примитивной экономики, которая базируется только на экспорте практически необработанных полезных ископаемых. И они зарабатывают главным образом на такой нефти и на таком газе", - сказал Шлапка.

В то же время, по его словам, каждый шаг, уменьшающий возможность продажи РФ своих энергетических ресурсов, является очень важным с точки зрения европейской безопасности.

"Поэтому, например, дорожная карта отказа от энергетических ресурсов России является чрезвычайно важной. И то, что Комиссия поставила этот вопрос на повестку дня, является результатом нашей очень тяжелой работы и убеждения, что Россия является угрозой и будет оставаться ею до тех пор, пока мы у нее будем покупать энергетические ресурсы", - подытожил министр.

Санкции против России

Заметим, что по состоянию на сейчас санкции против России стали одним из главных инструментов международного давления, направленных на ограничение ее экономических возможностей страны-террориста.

Они охватывают различные сферы, включая:

  • финансы,
  • энергетику,
  • торговлю

Ранее мы отмечали, что ранее сегодня, 18 июля, послы стран-членов ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России.

Стоит добавить, что 18-й пакет санкций Европейская комиссия представила еще 10 июня, но Венгрия и Словакия отказались поддержать его из-за нежелания терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ.

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