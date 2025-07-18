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"Буде болісно для росіян": у Польщі відреагували на нові нафтові санкції ЄС

Польща, П'ятниця 18 липня 2025 12:46
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"Буде болісно для росіян": у Польщі відреагували на нові нафтові санкції ЄС Фото: міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польща вважає, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде відчутним для російської економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра європейських справ Польщі Адама Шлапка перед початком засідання Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі.

На думку Шлапка, цей пакет санкцій ЄС проти Росії буде працювати безсумнівно.

"І це є надзвичайно важким для російської сторони. Якщо ми пов'яжемо це з газопроводом Nord Stream, я думаю, це справді буде болісно для росіян", - пояснив він.

Міністр також наголосив, що найважливіший елемент цього пакета - це обмеження ціни на нафту, бо без цього він був би значно слабшим.

"Тому що російський потенціал і їхній економічний потенціал виходять з досить примітивної економіки, яка базується лише на експорті практично необроблених корисних копалин. І вони заробляють головним чином на такій нафті та на такому газі", - сказав Шлапка.

Водночас, за його словами, кожен крок, що зменшує можливість продажу РФ своїх енергетичних ресурсів, є дуже важливим з точки зору європейської безпеки.

"Тому, наприклад, дорожня карта відмови від енергетичних ресурсів Росії є надзвичайно важливою. І те, що Комісія поставила це питання на порядок денний, є результатом нашої дуже важкої роботи та переконування, що Росія є загрозою і залишатиметься нею доти, доки ми в неї купуватимемо енергетичні ресурси", - підсумував міністр.

Санкції проти Росії

Зауважимо, що станом на зараз санкції проти Росії стали одним з головних інструментів міжнародного тиску, спрямованих на обмеження її економічних можливостей країни-терориста.

Вони охоплюють різні сфери, включаючи:

  • фінанси,
  • енергетику,
  • торгівлю

Раніше ми зазначали, що раніше сьогодні, 18 липня, посли країн-членів ЄС домовились про 18-й пакет санкцій проти Росії.

Варто додати, що 18-й пакет санкцій Європейська комісія представила ще 10 червня, але Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати його через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ.

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