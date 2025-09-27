Буде блекаут в Москві: Зеленський пообіцяв проблеми для РФ, якщо вона атакує енергетику

Росія повинна розуміти, що якщо вона погрожує блекаутами в Києві - вона отримає блекаут в Москві. Україна не буде слабкою та буде реагувати на російські атаки на енергетику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського 27 вересня.
Зеленський порекомендував росіянам вивчити різницю між цивілізованими країнами та слабкими країнами.
"Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими та не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість", - відзначив він.
Зеленський також пообіцяв, що у відповідь на погрози блекаутами в Києві росіяни можуть отримати блекаути у Москві. Він дав зрозуміти, що президент США Дональд Трамп цілком підтримує його в цьому питанні.
"Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Це, якщо коротко, про ті чи інші моменти, про які ми говорили з президентом", - зазначив український лідер.
Російські окупанти вже три роки поспіль, починаючи з осені 2022 року, намагаються бити по українській енергосистемі напередодні опалювального сезону. Росіяни вчиняють свої теракти, сподіваючись спровокувати в Україні гуманітарну кризу.
Попри масовані удари по генерації, розподільчій, газовій та тепловій інфраструктурі, поки що усі плани окупантів пішли порохом: українська енергосистема вистояла та відновлюється. Щобільше, Україна почала відповідати на удари по енергетиці.
Цієї осені атаки на енергетику, скоріше за все, відновляться. Генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький вважає, що Росія масовано атакуватиме енергетичні об’єкти України перед опалювальним сезоном та взимку. Про те саме пишуть в Центрі протидії дезінформації - російський диктатор-брехун Володимир Путін вже готує для цього так зване "інформаційне алібі".
Водночас Україна буде бити у відповідь та вибивати російську енергетику, повідомив президент Зеленський. Український лідер додав, що його позицію поділяє та підтримує президент США Дональд Трамп.