Буде блекаут в Москві: Зеленський пообіцяв проблеми для РФ, якщо вона атакує енергетику

Зеленський порекомендував росіянам вивчити різницю між цивілізованими країнами та слабкими країнами.

"Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими та не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість", - відзначив він.

Зеленський також пообіцяв, що у відповідь на погрози блекаутами в Києві росіяни можуть отримати блекаути у Москві. Він дав зрозуміти, що президент США Дональд Трамп цілком підтримує його в цьому питанні.

"Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Це, якщо коротко, про ті чи інші моменти, про які ми говорили з президентом", - зазначив український лідер.