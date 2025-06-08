"Буде багато змін". Ребров радикально перетрусить склад на матч з Новою Зеландією

Про товариський статус та критичні помилки

За словами наставника, українська команда була втомленою, однак і суперник мав схожі обставини.

"Звісно, ми втомлені, але Канада була в такій ж ситуації. Багато їхніх футболістів грають у Європі. Я думаю, що зараз Канада дуже серйозно готується до чемпіонату світу. Вони є господарями турніру", - зазначив Ребров.

Тренер не вважає, що збірна України провела відверто поганий матч, але визнає, що вирішальними стали грубі помилки в захисті.

"Не можу сказати, що ми грали дуже погано. Але зробили критичні помилки в обороні, у нашому карному – це вартувало нам поразки. І ми не забили, особливо у першому таймі, коли мали два чудових моменти", - сказав тренер.

Ребров також зазначив, що статус товариського матчу все ж вплинув на рівень концентрації футболістів.

"Це товариські матчі, і що б ви не казали гравцям, вони відчувають, що це неофіційна гра і тому не на 100% сфокусовані. На жаль. Це моя думка. Хоча перед грою ми казали, що багато українців приїхали, багато українців дивляться нашу гру, і це дуже важливо – дати емоції людям в Україні", - підсумував Ребров.

Про Луніна та тих, хто гратиме далі

Також тренер пообіцяв, що в наступному матчі з Новою Зеландією буде багато змін. Зокрема, на воротарській позиції.

"Ми будемо робити зміни. Буде багато змін. Усі, хто приїхав сюди, будуть грати. Усі отримають практику", - запевнив наставник.

Він також повідомив, що місце у воротах команди займе голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.

"Зараз у нас є три хороших воротарі. Лунін зіграє в другому матчі. Ми домовилися про це ще перед турніром. Він у хорошій формі, готується до наступного матчу і готовий до клубного чемпіонату світу", - повідомив Ребров.

Коли та де дивитися наступну гру "синьо-жовтих"

У другому турі турніру в Торонто українці зіграють проти Нової Зеландії, яка стартувала з перемоги над Кот-д'Івуаром (1:0).

За канадським часом матч стартує 10 червня – о 17:00. За Києвом це вже буде – 00:00 11-го числа.

Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляція будуть доступна за передплатами "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Крім того, матч можна буде переглянути безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.