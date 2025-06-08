"Будет много изменений". Ребров радикально перетрясет состав на матч с Новой Зеландией

О товарищеском статусе и критических ошибках

По словам наставника, украинская команда была уставшей, однако и соперник имел похожие обстоятельства.

"Конечно, мы уставшие, но Канада была в такой же ситуации. Многие их футболисты играют в Европе. Я думаю, что сейчас Канада очень серьезно готовится к чемпионату мира. Они являются хозяевами турнира", - отметил Ребров.

Тренер не считает, что сборная Украины провела откровенно плохой матч, но признает, что решающими стали грубые ошибки в защите.

"Не могу сказать, что мы играли очень плохо. Но совершили критические ошибки в обороне, в нашей штрафной - это стоило нам поражения. И мы не забили, особенно в первом тайме, когда имели два замечательных момента", - сказал тренер.

Ребров также отметил, что статус товарищеского матча все же повлиял на уровень концентрации футболистов.

"Это товарищеские матчи, и что бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это неофициальная игра и поэтому не на 100% сфокусированы. К сожалению. Это мое мнение. Хотя перед игрой мы говорили, что много украинцев приехали, много украинцев смотрят нашу игру, и это очень важно - дать эмоции людям в Украине", - подытожил Ребров.

О Лунине и тех, кто будет играть дальше

Также тренер пообещал, что в следующем матче с Новой Зеландией будет много изменений. В частности, на вратарской позиции.

"Мы будем делать изменения. Будет много изменений. Все, кто приехал сюда, будут играть. Все получат практику", - заверил наставник.

Он также сообщил, что место в воротах команды займет голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

"Сейчас у нас есть три хороших вратаря. Лунин сыграет во втором матче. Мы договорились об этом еще перед турниром. Он в хорошей форме, готовится к следующему матчу и готов к клубному чемпионату мира", - сообщил Ребров.

Когда и где смотреть следующую игру "сине-желтых"

Во втором туре турнира в Торонто украинцы сыграют против Новой Зеландии, которая стартовала с победы над Кот-д'Ивуаром (1:0).

По канадскому времени матч стартует 10 июня - в 17:00. По Киеву это уже будет - 00:00 11-го числа.

Поединок покажет медиасервис MEGOGO. Трансляция будут доступна по подпискам "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Кроме того, матч можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.