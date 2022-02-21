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Будапештский меморандум должен стать главным путем к миру, - Тимошенко

Автор: Наталия Гурковская

Заявление президента правильное, но его недостаточно. Парламент должен четко прописать последовательность действий к миру - порядок выполнения Минских соглашений в интересах Украины и относительно Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп.

Она одобрительно оценила обращение президента во время Мюнхенской конференции к Будапештскому меморандуму и подчеркнула необходимость активных действий Верховной рады в этом вопросе.

"Нам недостаточно только одного заявления президента. Нужно сделать Будапештский меморандум нашим главным путем к миру. Парламент должен обратиться к странам-гарантам, безусловно, кроме страны-агрессора, и четко требовать выполнения предоставленных гарантий", - убеждена Юлия Тимошенко.

Также, по ее словам, парламент должен официально указать на неприемлемость Минских соглашений в варианте, в котором политические условия предшествуют безопасности.

"Не забывайте, что у нас парламентско-президентская форма правления, поэтому второй документ, который мы должны подготовить, - это директивы парламента о последовательности действий приведения Украины к миру и восстановлении наших территорий. Это значит, что парламент должен четко сказать миру: сначала вопросы безопасности, а затем - политические, не противоречащие интересам, суверенитету и независимости Украины", - добавила лидер "Батькивщины".

В то же время политик призвала депутатов серьезно приступить к решению вопросов противодействия агрессии вместо рассмотрения лоббистских законопроектов.

"Мы требуем, чтобы на этой неделе были приняты все необходимые законы, усиливающие финансирование армии и дающие нашим военным оружие и нормальное денежное обеспечение", - пояснила она.

Ранее Юлия Тимошенко заявляла, что Верховная рада должна дать оценку Минским соглашениям и потребовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму.

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Тимошенко