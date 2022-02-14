ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тимошенко: Рада должна немедленно обратиться к подписантам Будапештского меморандума

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 февраля 2022 13:21
Тимошенко: Рада должна немедленно обратиться к подписантам Будапештского меморандума Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада должна дать оценку Минским соглашениям и потребовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп.

"Нет никакого сомнения, что вся эта эскалация, нагнетание, паника - это давление на Украину и украинскую власть для того, чтобы были приняты Минские договоренности в том виде, который прямо угрожает суверенитету нашего государства. Поэтому неправильно, что сегодня только президент Украины находится на передовой переговорных процессов. Я считаю, что парламент должен также взять на себя ответственность и дать оценку Минским соглашениям", - отметила Юлия Тимошенко.

Политик добавила, что команда "Батькивщины" считает Минские договоренности неприемлемыми для Украины. Также, по ее словам, украинский народ никогда не согласится на воплощение Минских соглашений в том виде, в котором требует РФ, то есть сначала проведение выборов в Донбассе, а затем восстановление границ и демилитаризация этих территорий. Следовательно, парламент должен актуализировать гарантии Будапештского меморандума.

"Для Украины единственным основополагающим документом был и остается Будапештский меморандум. Мы как Верховная рада должны сделать особое парламентское обращение ко всем странам-гарантам Будапештского меморандума, а также принять подобное обращение к нашей власти с требованием активизировать этот международный документ. Бороться нужно и возможно Украинабудет победителем!" - убеждена Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также призвала украинский политикум прекратить взаимные обвинения и объединиться.

"Единство политиков нужно сегодня не для того, чтобы кто-то удовлетворил свои амбиции, а чтобы продемонстрировать, что в Украине есть та сила, которая может быть конвертирована в надежную защиту", - отметила она.

Напомним, Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте призвала власть выйти из ловушки Минских договоренностей и использовать Будапештский меморандум для организации действенных переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко
NEWS
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины