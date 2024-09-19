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У Будапешті Дунай вийшов з берегів: затоплює угорський парламент (відео)

Будапешт, Четвер 19 вересня 2024 15:12
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У Будапешті Дунай вийшов з берегів: затоплює угорський парламент (відео) Фото: у Будапешті затоплює угорський парламент (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У столиці Угорщини найбільша річка Європи Дунай вийшла з берегів. Вода дісталася до будівлі угорського парламенту у Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пік повені очікується у Будапешті ввечері 21 вересня. Орбан також декілька днів тому повідомляв, що скасував виступ у Європарламенті через повені в Угорщині.

У Будапешті Дунай вже вийшов з берегів, затопивши набережну, де розташована будівля угорського парламенту. На відео у соцмережах видно, що вода критично близько підступила до будівлі та починає затоплювати парламент.

Вода також затопила декілька інших вулиць столиці Угорщини. За словами Орбана, незважаючи на серйозність ситуації, угорська влада має достатньо ресурсів для боротьби з паводком.

Європу затоплює

Низку європейських країн затоплюють повені, які були викликані циклоном "Борис". Він просувається з півночі Італії. Зокрема, він торкнувся Румунії, Чехії, Польщі, Австрії, Угорщини, Словаччини, Німеччини та Молдови.

Відомо, що внаслідок повені загинули щонайменше 23 особи, тисячі людей евакуйовано.

Також повідомлялося, що через повені в Європі може зіпсуватися якість води в Одеській області.

Детальніше про наслідки великої повені у Європі - у матеріалі РБК-Україна.

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