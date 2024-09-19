У Будапешті Дунай вийшов з берегів: затоплює угорський парламент (відео)

У столиці Угорщини найбільша річка Європи Дунай вийшла з берегів. Вода дісталася до будівлі угорського парламенту у Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пік повені очікується у Будапешті ввечері 21 вересня. Орбан також декілька днів тому повідомляв, що скасував виступ у Європарламенті через повені в Угорщині.

У Будапешті Дунай вже вийшов з берегів, затопивши набережну, де розташована будівля угорського парламенту. На відео у соцмережах видно, що вода критично близько підступила до будівлі та починає затоплювати парламент.

Вода також затопила декілька інших вулиць столиці Угорщини. За словами Орбана, незважаючи на серйозність ситуації, угорська влада має достатньо ресурсів для боротьби з паводком.