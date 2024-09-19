В Будапеште Дунай вышел из берегов: затапливает венгерский парламент (видео)

В столице Венгрии самая большая река Европы Дунай вышла из берегов. Вода добралась до здания венгерского парламента в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные издания.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пик наводнения ожидается в Будапеште вечером 21 сентября. Орбан также несколько дней назад сообщал, что отменил выступление в Европарламенте из-за наводнений в Венгрии.

В Будапеште Дунай уже вышел из берегов, затопив набережную, где расположено здание венгерского парламента. На видео в соцсетях видно, что вода критически близко подошла к зданию и начинает затапливать парламент.

Вода затопила несколько других улиц столицы Венгрии. По словам Орбана, несмотря на серьезность ситуации, у венгерских властей достаточно ресурсов для борьбы с паводком.