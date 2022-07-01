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Будапешта-2 не будет. У Зеленского назвали ключевые блоки гарантий безопасности для Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 01 июля 2022 16:57
Будапешта-2 не будет. У Зеленского назвали ключевые блоки гарантий безопасности для Украины Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине нужны гарантии для сдерживания будущей агрессии РФ в военной, политической, дипломатической, институциональной, финансовой сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака на первом заседании группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины.

"Украина имеет крайне негативный опыт безопасности заверений в рамках Будапештского меморандума. Мы категорически отказываемся его повторять. Будапешта-2 не будет", - сказал он.

Ермак отметил, что Украина нуждается в гарантиях для сдерживания будущей агрессии со стороны России - военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и тому подобное. Они должны быть включены в юридически обязательные и надлежащим образом ратифицированные международные соглашения с государствами-гарантами.

  • Первый блок гарантий должен включать дальнейшее предоставление Украине современного вооружения и боевой техники. Государству потребуется ежегодная финансовая помощь для развития оборонного сектора. Кроме того, следует углублять сотрудничество в области информационной, кибернетической и морской безопасности, а также обмена и анализа разведывательной информации.
  • Второй блок - это действия по сдерживанию новой агрессии. В него входит оперативная поставка Украине вооружения, оборудования, финансовой и другой помощи. Следует построить систему двусторонних и/или многосторонних договоров, предусматривающих механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины. Кроме этого, нужно постоянно проводить оценку угроз безопасности, а также разработать механизмы срочных консультаций.
  • Третий блок - санкционная политика, которая должна стать эффективным инструментом для недопущения повторения агрессии со стороны РФ. Введенные санкции должны продолжаться, пока Россия не выполнит определенные условия.

Во-первых, РФ должна предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии. Во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию вреда, причиненного государству и гражданам. Также должен быть предусмотрен действенный механизм внедрения превентивных санкций на будущее - в случае возникновения угрозы агрессии. Кроме этого, необходимы гарантии срочного внедрения синхронного международного режима санкций, если агрессия повторится.

Напомним, Украина вместе с союзниками по группе G7 уже готовит документ гарантий безопасности для нашего государства.

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