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Будапешта-2 не буде. У Зеленського назвали ключові блоки гарантій безпеки для України

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 16:57
Будапешта-2 не буде. У Зеленського назвали ключові блоки гарантій безпеки для України Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні потрібні гарантії для стримування майбутньої агресії РФ у військовій, політичній, дипломатичній, інституційній, фінансовій сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака на першому засіданні Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

"Україна має вкрай негативний досвід безпекових запевнень у межах Будапештського меморандуму. Ми категорично відмовляємося його повторювати. Будапешта-2 не буде", - сказав він.

Єрмак зазначив, що Україна потребує гарантій для стримування майбутньої агресії з боку Росії - військових, політичних, дипломатичних, інституційних, фінансових тощо. Вони мають бути включені в юридично обов’язкові й належним чином ратифіковані міжнародні угоди з державами-гарантами.

  • Перший блок гарантій має включати подальше надання Україні сучасного озброєнння і бойової техніки. Державі буде потрібна щорічна фінансова допомога для розвитку оборонного сектору. Крім того, слід поглиблювати співпрацю в галузях інформаційної, кібернетичної та морської безпеки, а також обміну і аналізу розвідувальної інформації.
  • Другий блок - це дії щодо стримування нової агресії. До нього входить оперативне постачання Україні озброєння, обладнання, фінансової та іншою допомоги. Слід побудувати систему двосторонніх та/або багатосторонніх договорів, що передбачатимуть механізми дій гарантів на випадок агресії проти України. Окрім цього, потрібно постійно проводити оцінку загроз безпеці, а також розробити механізми термінових консультацій.
  • Третій блок - санкційна політика, що повинна стати ефективним інструментом для недопущення повторення агресії з боку РФ. Введені санкції мають тривати, допоки Росія не виконає певні умови.

По-перше, РФ має надати належні запевнення й гарантії неповторення агресії. По-друге, вона має забезпечити повну компенсацію шкоди, заподіяної державі та громадянам. Також має бути передбачено дієвий механізм впровадження превентивних санкцій на майбутнє - у разі виникнення загрози агресії. Окрім цього, необхідні гарантії термінового впровадження синхронного міжнародного режиму санкцій, якщо агресія повториться.

Нагадаємо, Україна разом з союзниками по групі G7 вже готує документ гарантій безпеки для нашої держави.

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