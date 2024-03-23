Буданова замінили на Данілова. Пропагандисти РФ запустили фейк щодо теракту під Москвою

Російські пропагандисти вигадали фейк за участю секретаря РНБО України Олексія Дантлова. Таким чином вони хочуть "довести" нібито причетність України до теракту у "Крокус Сіті" під Москвою 22 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Російські пропагандисти з телеканалу НТВ оприлюднили діпфейк із секретарем РНБО України Олексієм Даніловим, намагаючись переконати, що Україна "причетна" до теракту 22 березня", - йдеться у повідомленні. Як пояснюють в ЦПД, для створення цього фейку вони використали кадри з телемарафону за 16 березня, замінивши гостя, начальника ГУР Кирила Буданова, на фейкове відео з Олексієм Даніловим. "Якість діпфейку дуже низька, його штучність кидається в очі з першої ж секунди перегляду, міміка та мовлення Олексія Данілова взагалі не збігаються", - зазначають в Центрі, назвичаючи фейк пропагандистів РФ "слабкою роботою".