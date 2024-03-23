Буданова заменили на Данилова. Пропагандисты РФ запустили фейк по теракту под Москвой
Российские пропагандисты придумали фейк с участием секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Таким образом они хотят "доказать" якобы причастность Украины к теракту в "Крокус Сити" под Москвой 22 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
"Российские пропагандисты с телеканала НТВ обнародовали дипфейк с секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым, пытаясь убедить, что Украина "причастна" к теракту 22 марта", - говорится в сообщении.
Как объясняют в ЦПД, для создания этого фейка они использовали кадры из телемарафона за 16 марта, заменив гостя, начальника ГУР Кирилла Буданова, на фейковое видео с Алексеем Даниловым.
"Качество дипфейка очень низкое, его искусственность бросается в глаза с первой же секунды просмотра, мимика и речь Алексея Данилова вообще не совпадают", - отмечают в Центре. фейк пропагандистов РФ "слабой работой".
Теракт в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье
Вечером, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл", где как раз проходил концерт группы "Пикник". Тем же вечером бывший президент РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram намекнул, что к теракту может быть причастна украинская сторона.
23 марта Россия заявила, что якобы граждане Таджикистана причастны к теракту в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. В сети появились фото предполагаемых подозреваемых. При этом МИД Таджикистана уже отреагировал на заявления росСМИ. На данный момент из-за теракта в "Крокусе" больше 80 людей убиты, более 100 ранены.
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