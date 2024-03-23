Буданова заменили на Данилова. Пропагандисты РФ запустили фейк по теракту под Москвой

Российские пропагандисты придумали фейк с участием секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Таким образом они хотят "доказать" якобы причастность Украины к теракту в "Крокус Сити" под Москвой 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

"Российские пропагандисты с телеканала НТВ обнародовали дипфейк с секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым, пытаясь убедить, что Украина "причастна" к теракту 22 марта", - говорится в сообщении. Как объясняют в ЦПД, для создания этого фейка они использовали кадры из телемарафона за 16 марта, заменив гостя, начальника ГУР Кирилла Буданова, на фейковое видео с Алексеем Даниловым. "Качество дипфейка очень низкое, его искусственность бросается в глаза с первой же секунды просмотра, мимика и речь Алексея Данилова вообще не совпадают", - отмечают в Центре. фейк пропагандистов РФ "слабой работой".