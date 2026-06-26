Буданов зробив заяву про відносини з РФ після війни: "До цього треба готуватися"

"Варіанти є абсолютно різні, але я ж кажу, в будь-якому разі певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватися", - сказав Буданов.

Він зазначив, що зараз треба зупинити війну, адже передчасно про щось таке розмовляти, коли ми знаходимося в гарячій стадії абсолютно конвенційної відкритої війни.

"Ви ж розумієте, що в Другу світову СРСР в розпал війни з Німеччиною економічні стосунки все ж таки не вів. Хоча було різне на початку. І з Америкою, до речі, було те саме. Не можна говорити про те, якими будуть відносини в час гарячої фази. Це просто некоректно навіть", - додав глава ОП.