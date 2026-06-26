Буданов сделал заявление об отношениях с РФ после войны: "К этому нужно готовиться"

Есть совершенно разные варианты того, как могут сложиться отношения между Украиной и Россией после войны. Сейчас рано об этом говорить, но надо готовиться к тому, что РФ всегда будет нашим "соседом".
Как сообщает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил во время общения со студентами Киево-Могилянской академии.
"Варианты абсолютно разные, но я же говорю, в любом случае определенная территория всегда будет с нами граничать. Скорее всего, всегда. К этому надо готовиться", - сказал Буданов.
Он отметил, что сейчас нужно остановить войну, ведь преждевременно что-то такое разговаривать, когда мы находимся в горячей стадии абсолютно конвенционной открытой войны.
"Вы же понимаете, что во Вторую мировую СССР в разгар войны с Германией экономические отношения все же не вел. Хотя было разное в начале. И с Америкой, кстати, было то же самое. Нельзя говорить о том, какими будут отношения во время горячей фазы. Это просто некорректно даже", - добавил глава ОП.
Напомним, переговорный процесс между Украиной и РФ был приостановлен еще зимой. Первоначально причиной стало то, что США, выполняющие роль посредника, начали войну с Ираном. Впоследствии от диалога отказывалась Москва.
Россияне утверждали, что будут говорить только в том случае, если Украина проявит готовность отказаться от Донбасса.
На днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что предпосылок для переговоров между Украиной и Россией нет.
Он пожаловался, что письмо президента Украины Владимира Зеленского, которое украинский лидер написал российскому диктатору 4 июня, не создает предпосылок для диалога.
В то же время Россия вроде бы готова к диалогу с Украиной "на базе стамбульских договоренностей".