Буданов сделал заявление об отношениях с РФ после войны: "К этому нужно готовиться"

"Варианты абсолютно разные, но я же говорю, в любом случае определенная территория всегда будет с нами граничать. Скорее всего, всегда. К этому надо готовиться", - сказал Буданов.

Он отметил, что сейчас нужно остановить войну, ведь преждевременно что-то такое разговаривать, когда мы находимся в горячей стадии абсолютно конвенционной открытой войны.

"Вы же понимаете, что во Вторую мировую СССР в разгар войны с Германией экономические отношения все же не вел. Хотя было разное в начале. И с Америкой, кстати, было то же самое. Нельзя говорить о том, какими будут отношения во время горячей фазы. Это просто некорректно даже", - добавил глава ОП.