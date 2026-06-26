RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Буданов сделал заявление об отношениях с РФ после войны: "К этому нужно готовиться"

10:40 26.06.2026 Пт
2 мин
Россия всегда будет нашим "соседом" и к этому нужно готовиться
aimg Татьяна Степанова aimg Ульяна Безпалько
Фото: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Getty Images)

Есть совершенно разные варианты того, как могут сложиться отношения между Украиной и Россией после войны. Сейчас рано об этом говорить, но надо готовиться к тому, что РФ всегда будет нашим "соседом".

Как сообщает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил во время общения со студентами Киево-Могилянской академии.

"Варианты абсолютно разные, но я же говорю, в любом случае определенная территория всегда будет с нами граничать. Скорее всего, всегда. К этому надо готовиться", - сказал Буданов.

Он отметил, что сейчас нужно остановить войну, ведь преждевременно что-то такое разговаривать, когда мы находимся в горячей стадии абсолютно конвенционной открытой войны.

"Вы же понимаете, что во Вторую мировую СССР в разгар войны с Германией экономические отношения все же не вел. Хотя было разное в начале. И с Америкой, кстати, было то же самое. Нельзя говорить о том, какими будут отношения во время горячей фазы. Это просто некорректно даже", - добавил глава ОП.

Мирные переговоры

Напомним, переговорный процесс между Украиной и РФ был приостановлен еще зимой. Первоначально причиной стало то, что США, выполняющие роль посредника, начали войну с Ираном. Впоследствии от диалога отказывалась Москва.

Россияне утверждали, что будут говорить только в том случае, если Украина проявит готовность отказаться от Донбасса.

На днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что предпосылок для переговоров между Украиной и Россией нет.

Он пожаловался, что письмо президента Украины Владимира Зеленского, которое украинский лидер написал российскому диктатору 4 июня, не создает предпосылок для диалога.

В то же время Россия вроде бы готова к диалогу с Украиной "на базе стамбульских договоренностей".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияОфис президентаКирилл БудановВойна в Украине