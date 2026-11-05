Буданов зробив заяву щодо гучних затримань у справі "Карфаген"

"Щодо подій, які вчора відбувались. Закон один для всіх. Посади, звання та повноваження не можуть бути підставою для уникнення відповідальності", - наголосив він.

За словами Буданова, корупції та будь-яким іншим злочинам має надаватись належна правова оцінка, а винні повинні нести відповідальність.

"Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об’єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень. Сильна правова держава, у якій закон діє однаково для кожного, - наша спільна мета", - резюмував керівник ОП.

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, НАБУ оприлюднило записи розмов, які стосуються діяльності нової злочинної організації. За версією слідства, її учасники передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів.

До протиправної схеми, як встановили правоохоронці, були причетні чинні представники СБУ, Національної поліції та Офісу генпрокурора.

Зазначимо, у межах операції "Карфаген" детективи НАБУ затримали генерала Сергія Дуку, який обіймав посаду першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ.