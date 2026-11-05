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Буданов зробив заяву щодо гучних затримань у справі "Карфаген"

15:43 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Буданов зробив заяву щодо гучних затримань у справі "Карфаген" Фото: Кирило Буданов (Getty Images)
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В Україні не має бути уникнення відповідальності за вчинення злочинів через посади, звання і повноваження.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Щодо подій, які вчора відбувались. Закон один для всіх. Посади, звання та повноваження не можуть бути підставою для уникнення відповідальності", - наголосив він.

За словами Буданова, корупції та будь-яким іншим злочинам має надаватись належна правова оцінка, а винні повинні нести відповідальність.

"Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об’єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень. Сильна правова держава, у якій закон діє однаково для кожного, - наша спільна мета", - резюмував керівник ОП.

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, НАБУ оприлюднило записи розмов, які стосуються діяльності нової злочинної організації. За версією слідства, її учасники передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів.

До протиправної схеми, як встановили правоохоронці, були причетні чинні представники СБУ, Національної поліції та Офісу генпрокурора.

Зазначимо, у межах операції "Карфаген" детективи НАБУ затримали генерала Сергія Дуку, який обіймав посаду першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ.

Крім того, голова СБУ Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців спецслужби, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції "Карфаген".

Сьогодні НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої напередодні в межах операції "Карфаген".

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