Буданов сделал заявление о громких задержаниях по делу "Карфаген"

В Украине не должно быть избегания ответственности за совершение преступлений из-за должностей, званий и полномочий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

"О событиях, которые вчера происходили. Закон один для всех. Должности, звание и полномочия не могут быть основанием для избежания ответственности", - подчеркнул он.

По словам Буданова, коррупции и другим преступлениям должна предоставляться надлежащая правовая оценка, а виновные должны нести ответственность.

"Ситуация нуждается в своевременных сильных действиях. Ожидаем объективного, независимого расследования и справедливых решений. Сильное правовое государство, в котором закон действует одинаково для каждого - наша общая цель", - резюмировал руководитель ОП.

Операция "Карфаген"

Напомним, НАБУ обнародовало записи разговоров, касающихся деятельности новой преступной организации. По версии следствия, ее участники передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов.

К противоправной схеме, как установили правоохранители, были причастны действующие представители СБУ, Национальной полиции и Офиса генпрокурора.

Отметим, в рамках операции "Карфаген" детективы НАБУ задержали генерала Сергея Дуку, занимавшего должность первого заместителя начальника департамента по защите национальной государственности СБУ.