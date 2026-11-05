Буданов сделал заявление о громких задержаниях по делу "Карфаген"
В Украине не должно быть избегания ответственности за совершение преступлений из-за должностей, званий и полномочий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
"О событиях, которые вчера происходили. Закон один для всех. Должности, звание и полномочия не могут быть основанием для избежания ответственности", - подчеркнул он.
По словам Буданова, коррупции и другим преступлениям должна предоставляться надлежащая правовая оценка, а виновные должны нести ответственность.
"Ситуация нуждается в своевременных сильных действиях. Ожидаем объективного, независимого расследования и справедливых решений. Сильное правовое государство, в котором закон действует одинаково для каждого - наша общая цель", - резюмировал руководитель ОП.
Операция "Карфаген"
Напомним, НАБУ обнародовало записи разговоров, касающихся деятельности новой преступной организации. По версии следствия, ее участники передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов.
К противоправной схеме, как установили правоохранители, были причастны действующие представители СБУ, Национальной полиции и Офиса генпрокурора.
Отметим, в рамках операции "Карфаген" детективы НАБУ задержали генерала Сергея Дуку, занимавшего должность первого заместителя начальника департамента по защите национальной государственности СБУ.
Кроме того, глава СБУ Александр Поклад уволил двух высокопоставленных должностных лиц спецслужбы, фигурирующих в расследовании НАБУ в рамках операции "Карфаген".
Сегодня НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной накануне в рамках операции "Карфаген".