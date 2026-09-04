Буданов заявив про регулярні переговори з Пригожиним до його заколоту

Неформальні переговори з керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним тривали практично до початку його заколоту проти Кремля у 2023 році.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Діалог з засновником ПВК "Вагнер"

Як розповів Буданов, він підтримував регулярний прямий зв'язок із засновником російської найманської компанії.

Ці контакти не припинялися незадовго до того, як "вагнерівці" влаштували збройний виступ проти російського керівництва.

За його словами, такі розмови є частиною специфіки роботи спецслужб під час війни.

"Я офіцер військової розвідки. Усе своє життя я присвячений діалогам та комунікаціям. Для мене це не складно", - підкреслив Буданов.

Інші канали комунікації з РФ

Окрім Пригожина, Буданов вів систематичний діалог з очільником російського ГРУ адміралом Ігорем Костюковим. Вперше вони домовилися ще у 2022 році за сприяння Туреччини щодо запуску Чорноморського зернового коридору.

Сторони продовжують кулуарний діалог і зараз, що дозволяє вирішувати критичні гуманітарні питання, зокрема щодо повернення українських військовополонених.

Заколот та загибель Пригожина

Влітку 2023 року засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин здійснив спробу військового заколоту в Росії.

Його підрозділи захопили декілька військових об'єктів та вирушили колонною на Москву, однак заколот швидко зупинився.

За кілька тижнів після цього приватний літак Пригожина вибухнув у повітрі, у результаті чого він та інші керівники "Вагнера" загинули.