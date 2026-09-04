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Буданов заявил о регулярных переговорах с Пригожиным до его мятежа

16:07 04.09.2026 Пт
2 мин
Кулуарный диалог продолжается до сих пор
aimg Сергей Козачук
Буданов заявил о регулярных переговорах с Пригожиным до его мятежа Фото: Буданов и Пригожин вели переговоры (РБК-Украина)
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Неформальные переговоры с руководителем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным продолжались практически до начала его мятежа против Кремля в 2023 году.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Диалог с основателем ППК "Вагнер"

Как рассказал Буданов, он поддерживал регулярную прямую связь с основателем российской наемной компании.

Эти контакты не прекращались незадолго до того, как "вагнеровцы" устроили вооруженное выступление против российского руководства.

По его словам, такие разговоры являются частью специфики работы спецслужб во время войны.

"Я офицер военной разведки. Всю свою жизнь я посвящен диалогам и коммуникациям. Для меня это не сложно", - подчеркнул Буданов.

Другие каналы коммуникации из РФ

Кроме Пригожина, Буданов вел систематический диалог с главой российского ГРУ адмиралом Игорем Костюковым. Впервые они договорились еще в 2022 году при содействии Турции по запуску Черноморского зернового коридора.

Стороны продолжают кулуарный диалог и сейчас, что позволяет решать критические гуманитарные вопросы, в том числе возвращение украинских военнопленных.

Мятеж и гибель Пригожина

Летом 2023 года основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России.

Его подразделения захватили несколько военных объектов и отправились колонной на Москву, однако мятеж быстро остановился.

Через несколько недель после этого частный самолет Пригожина взорвался в воздухе, в результате чего он и другие руководители "Вагнера" погибли.

Другие заявления Буданова

Напомним, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов ранее отмечал, что остановить войну против России прямо сейчас является нереалистичным сценарием, поэтому боевые действия будут продолжаться и дальше.

В то же время, он подчеркнул решимость украинских сил в противодействии агрессии.

По его словам, украинские дроны и ракеты будут хозяйничать в небе РФ столько, сколько будет длиться война, ведь Киев даст жесткий и пропорциональный ответ на российский воздушный террор.

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