Головна » Життя » Суспільство

Буданов, Залужний і низка українських військових отримали премію "Золоті руки"

Київ, Неділя 07 грудня 2025 16:30
Буданов, Залужний і низка українських військових отримали премію "Золоті руки" Фото: Кирило Буданов на премії "Золоті руки" (facebook.com/roman.matkovs.kij.2025)
Автор: Олена Чернякова, Данило Крамаренко

Напередодні в Києві відбулося вручення VI Загальнонаціональної премії "Золоті руки". Серед лауреатів, яких нагороджують за успіхи у професійній та громадській діяльності, зокрема відзначили начальника ГУР Кирила Буданова.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На врученні Буданов наголосив, багато чого з того, що роблять українці, є дивом. На його думку, без божої допомоги Україна не вистояла б у повномасштабній війні.

"Україна - це країна можливостей. І потрібно мріяти і намагатися реалізувати мрії. Бажаю всім, щоб ми своїми золотими руками творили краще майбутнє для нас усіх", - звернувся він до присутніх.

Серед інших лауреатів премії були колишній головком ЗСУ Валерій Залужний (посол України в Британії), міністр оборони Денис Шмигаль, командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко та військовослужбовець, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького Микола Кобильник (позивний "Енейко").

Крім того, премією відзначили предстоятеля Православної церкви України, митрополита Епіфанія. Зі сцени він сказав, що на війні одним із важливих компонентів стійкості залишається релігійний і духовний.

"Боротьба триває, і ми обов'язково переможемо, якщо будемо вірити і сподіватися на Бога", - додав він.

**

Зазначимо, Загальнонаціональна премія "Золоті руки" покликана відзначити людей, які домоглися значного успіху в країні в найбільш важливих сферах професійної та громадської діяльності. Премія 2026 року була присвячена військовим - програма називалася "ЗСУ - три стихії "Море, повітря, земля".

Нагадаємо, раніше Буданов відповів на запитання РБК-Україна про те, чи здатне Головне розвідувальне управління прослуховувати високопоставлених представників російського Кремля.

