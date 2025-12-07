ua en ru
Буданов, Залужный и ряд украинских военных получили премию "Золотые руки"

Киев, Воскресенье 07 декабря 2025 16:30
UA EN RU
Буданов, Залужный и ряд украинских военных получили премию "Золотые руки" Фото: Кирилл Буданов на премии "Золотые руки" (facebook.com/roman.matkovs.kij.2025)
Автор: Елена Чернякова, Данила Крамаренко

Накануне в Киеве прошло вручение VI Общенациональной премии "Золотые руки". Среди лауреатов, которых награждают за успехи в профессиональной и общественной деятельности, в том числе отметили начальника ГУР Кирилла Буданова.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На вручении Буданов подчеркнул, многое из того, что делают украинцы, является чудом. По его мнению, без божьей помощи Украина не выстояла бы в полномасштабной войне.

"Украина - это страна возможностей. И нужно мечтать и пытаться реализовать мечты. Желаю всем, чтобы мы своими золотыми руками творили лучшее будущее для нас всех", - обратился он к присутствующим.

Среди других лауреатов премии были бывший главком ВСУ Валерий Залужный (посол Украины в Британии), министр обороны Денис Шмигаль, командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и военнослужащий, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Кобильник (позывной "Энейко").

Кроме того, премией отметили предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Епифания. Со сцены он сказал, что на войне одним из важных компонентов стойкости остается религиозный и духовный.

"Борьба продолжается, и мы обязательно победим, если будем верить и надеяться на Бога", - добавил он.

**

Отметим, Общенациональная премия "Золотые руки" призвана отметить людей, которые добились значительного успеха в стране в наиболее важных сферах профессиональной и общественной деятельности. Премия 2026 года была посвящена военным - программа называлась "ВСУ - три стихии "Море, воздух, земля".

Напомним, ранее Буданов ответил на вопрос РБК-Украина о том, способно ли Главное разведывательное управление прослушивать высокопоставленных представителей российского Кремля.

